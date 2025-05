Franco Colomba, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole sulla corsa scudetto: “Sia il Parma che il Napoli vivranno delle pressioni simili, se il Parma non si salva è una grossa sconfitta così come lo sarebbe per il Napoli se non vincesse il campionato. Credo che se il Napoli farà la sua partita, una di quelle a cui ci ha abituato, la gara potrebbe non avere storie.