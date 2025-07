Quali le conseguenze dello sfogo di Lautaro?

"Ormai si parla sui media, ci si risponde sui social. E' cambiato il mondo. Come fai a dire chi sbaglia e chi ha ragione? Da ex calciatore e tifoso dell'Inter dispiace e questo non aiuta. In questo momento è una situazione bruttissima e gravissima. Se il capitano pubblicamente fa così è grave, forse sono situazioni che vanno risolte nello spogliatoio. E se non ce l'hanno fatta e sono arrivati a questo punto, allora vuol dire che la situazione è ancor più grave. Così ci perde l'Inter".

Ha fiducia in Chivu?

"Se già dopo 15 giorni si parla di Chivu...l'Inter ha fatto questa scelta e l'Inter deve tutelarla. Non scherziamo, sennò si cambia sempre tecnico. Per me il problema è legato ad altri calciatori, ossia il messaggio di Lautaro era anche per altri. E' una squadra che ha tantissime situazioni da risolvere".

Che ne pensa di Bonny?

"Il problema non è Bonny ma se Thuram vuole rimanere e vuole fare il Thuram. Se lo hai al 100%, fa con Lautaro 40 gol in due. Bonny non è il giocatore che ti spacca. Se hai due attaccanti devastanti, ti puoi permettere il lusso di non avere due prime linee dietro".