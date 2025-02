«Lobotka? Ci siamo preparati. Adesso penso mi conosciate e se vedo un palleggiatore così mi piace andare a pressarlo per non farlo giocare. È difficile, lui è un giocatore bravo. Sarà un test importante contro la prima della classifica, cercheremo di capire qual è la nostra continuità per mettere in difficoltà tutte le squadre al Sinigallia». Cesc Fabregas ha parlato così prima della sfida del Como contro il Napoli di Conte.