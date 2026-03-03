Darmian a InterTV: “Gara su 180 minuti, ora il derby. Ci teniamo ad andare in finale”

Semfiinale d'andata di Coppa Italia avara di emozioni. Il primo atto tra Como e Inter termina sul risultato di 0 a 0. Tutto rimandato dunque alla sfida di ritorno, al Meazza, quando i nerazzurri potrebbero tornare a pieno organico. Questo il commento di Matteo Darmian nel post partita rilasciato ai microfoni di InterTV: "Sapevamo che era difficile oggi e conosciamo le qualità del Como, siamo stati solidi e che questa semifinale si gioca su 180 minuti. Importante non aver preso gol ora concentriamoci sul derby poi penseremo al ritorno. Io sto bene e cerco di sfruttare le occasioni che mi concede il mister, cerco di dare il massimo ogni volta. Che Inter servirà? Servirà la solita Inter che abbiamo visto in questa stagione, ci teniamo ad arrivare in fondo in questa competizione. Ce la metteremo tutta"