Chivu a InterTV: “Faremo la 18a gara in 60 giorni. Ritorno? Non dobbiamo ribaltare nulla”

Termina 0 a 0 la semifinale d'andata tra Como e Inter, gara avare di emozioni e tutto rimandato alla sfida di ritorno

Semfiinale d'andata di Coppa Italia avara di emozioni. Il primo atto tra Como e Inter termina sul risultato di 0 a 0. Tutto rimandato dunque alla sfida di ritorno, al Meazza, quando i nerazzurri potrebbero tornare a pieno organico. Questo il commento di mister Chivu nel post partita rilasciato ai microfoni di InterTV: "Una gara da 0 a 0 si giocherà tutto al ritorno. Non dobbiamo ribaltare nessun risultato, chi vincerà andrà in finale. Vedremo questi giorni come arriveremo, 18 partite in 60 giorni saremo pronti e speriamo sia la partita giusta. I cambi? Merito dei ragazzi sanno quanto sono importanti e dobbiamo fare i complimenti a loro"