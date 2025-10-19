Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Como e il mancato aggancio alla vetta della classifica. «Come stiamo? Chiaro che non possiamo permetterci di perdere queste partite, sono arrabbiamo per come abbiamo giocato e per gli errori sui dettagli che fanno la differenza. Dobbiamo sistemare queste cose qui, poi sistemeremo, certe cose vanno migliorate e ora ci concentriamo sul Real Madrid».