Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Como e il mancato aggancio alla vetta della classifica. «Come stiamo? Chiaro che non possiamo permetterci di perdere queste partite, sono arrabbiamo per come abbiamo giocato e per gli errori sui dettagli che fanno la differenza. Dobbiamo sistemare queste cose qui, poi sistemeremo, certe cose vanno migliorate e ora ci concentriamo sul Real Madrid».
Como-Juve, Locatelli: “Arrabbiati per la sconfitta. Ormai è andata: ora senza alibi e scuse…”
Il commento del giocatore dopo la sconfitta della Juventus contro il Como di Fabregas
-Cosa vi siete detti?
Chiaro che secondo me all'inizio del secondo tempo abbiamo sbagliato tante seconde palle e sbagliato i contrasti, dobbiamo migliorare tante cose e dobbiamo migliorare col Real. Questa partita è andata e siamo arrabbiati, dobbiamo migliorare i dettagli come dicevo prima.
-Cosa può cambiare già col Real?
Un avversario completamente diverso: oggi dovevamo servire più velocemente gli esterni. Loro devono farci vincere le partite. Cambieremo qualcosa, decide il mister. Noi dobbiamo essere lì con la testa e cercare di migliorare, senza alibi e senza scuse, dobbiamo dare più di quello che stiamo dando. Deve essere così.
(Fonte: DAZN)
