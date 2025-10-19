Un'occasione mancata. La Juve perde due a zero a Como e manca l'aggancio a Inter, Napoli e Roma. Alla fine della partita persa due a zero contro la formazione di Fabregas ai microfoni di DAZN ha parlato Igor Tudor. L'allenatore ha analizzato così i novanta minuti dei suoi uomini: «Noi volevamo andare avanti e pressare contro una squadra che fa bel calcio. Non siamo stati nella nostra area come qualcuno sta dicendo. Abbiamo preso gol all'inizio su calcio piazzato, ma nel primo tempo ce la siamo giocata alla pari. Abbiamo entrambi fatto cose interessante. Nel secondo tempo tante interruzioni nella partita per i loro comportamenti e sul due a zero è finita la partita. Volevamo fare qualcosa in più con i due attaccanti ma non siamo riusciti».