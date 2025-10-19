FC Inter 1908
Como-Juve, Tudor: “Mi preoccupo di tutto come allenatore. Quello che possiamo far meglio…”

Le parole dell'allenatore bianconero dopo la sconfitta della sua squadra contro il Como di Fabregas
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Un'occasione mancata. La Juve perde due a zero a Como e manca l'aggancio a Inter, Napoli e Roma. Alla fine della partita persa due a zero contro la formazione di Fabregas ai microfoni di DAZN ha parlato Igor Tudor. L'allenatore ha analizzato così i novanta minuti dei suoi uomini: «Noi volevamo andare avanti e pressare contro una squadra che fa bel calcio. Non siamo stati nella nostra area come qualcuno sta dicendo. Abbiamo preso gol all'inizio su calcio piazzato, ma nel primo tempo ce la siamo giocata alla pari. Abbiamo entrambi fatto cose interessante. Nel secondo tempo tante interruzioni nella partita per i loro comportamenti e sul due a zero è finita la partita. Volevamo fare qualcosa in più con i due attaccanti ma non siamo riusciti». 

«Non si può giocare con due attaccanti e due ali, poi è difficile difendere, non so chi lo farebbe con i giocatori che abbiamo noi. Credo nessuno», ha aggiunto ancora Tudor.

-Difesa a 4? 

Non abbiamo sperimentato, abbiamo pensato poteva essere utile per la squadra. Non cambia in base a sconfitta e vittoria un giudizio: penso sia stata la scelta giusta. Siamo stati tante volte vicino all'area ma ci è mancato l'ultimo passaggio, l'ultimo tiro. 

-Cosa la preoccupa in questo momento di quello che lei vede? 

Mi preoccupo di tutto, l'allenatore fa questa vita, un allenatore preoccupato è attento e pensa a cosa fare meglio. Quello che possiamo fare meglio lo discuteremo sicuramente negli spogliatoi. 

(Fonte: DAZN)

