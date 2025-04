Sergio Conceiçao, ai microfoni di Skysport, ha commentato il pari con la Fiorentina e il momento del suo Milan. Queste le parole dell'allenatore: «Ci sono errori individuali, non solo in difesa. Stiamo cercando di migliorare su certi gol incassati, ma si tratta di comportamenti che si imparano da ragazzini. Poi sbagliamo tanto anche se creiamo tanto. Non avevamo preparato la partita così».