Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del derby contro l'Inter: "Non sono qua da tanto, da un mese, ma mi sembra molto di più: sono qua 24 ore su 24 a Milanello, cerchiamo di migliorarci sempre. E' un ambiente non facile, lavoriamo in un club in cui pareggiare o perdere non è possibile: c'è questo mercato aperto, ci sono tante notizie da fuori che è difficile controllare. Noi cerchiamo di concentrarci e focalizzarci sulla partita: se vinciamo le cose diventano più leggere.