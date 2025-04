Conceicao: “Inter senza Taremi e Lautaro? Noi Loftus-Cheek. Leao dal 1′? Non so se son vivo…”

L'allenatore del Milan Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della gara contro l'Inter in Coppa Italia: "Ci crediamo sin dal primo momento, a inizio stagione ci sono dei traguardi da raggiungere e questo è un obiettivo della squadra e crediamo in questo trofeo. Le critiche? Io non vedo il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. O sono bravo durante la partita a cambiarla oppure inizialmente dovevo fare altre scelte. È facile parlare dopo la partita.

Loro non hanno Taremi e Lautaro? Non c'è Loftus-Cheek dalla nostra parte, ci sono altre assenze. E poi la rosa dell'Inter è ampia e di qualità. Dobbiamo guardare la dinamica di questa squadra, pensare a cosa fare per giocare una partita positiva e vincerla. Noi stiamo bene. Fisicamente stiamo bene, si è visto a Napoli. E siamo qua per dare una risposta dal primo all'ultimo minuto. Leao titolare? Io non so se domani sarò vivo, perciò vedrete".