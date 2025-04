Conceiçao: “Gara equilibrata contro un avversario difficile, pareggio giusto. Noi dovevamo…”

Al termine di Milan-Inter , andata della semifinale di Coppa Italia, Sergio Conceiçao ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Aspettiamo la gara di ritorno e c'è la possibilità di fare una finale che vogliamo tanto. Voglio ringraziare il pubblico che è stato fantastico. È stata una gara equilibrata contro un avversario difficile. Noi dovevamo fare nella nostra metà campo una partita intelligente e sono contento di questo. Anche noi abbiamo avuto delle occasioni, nel primo tempo loro pericolose in due palle inattive perché sono bravi".

"Nel primo tempo abbiamo avuto 1-2 occasioni e loro nel secondo, risultato giusto, partita equilibrata. Sono contento, dobbiamo continuare così, lavorare e arrivare a questo obiettivo che è la finale di Coppa Italia e vincerla. Se noi eravamo bravi a fare circolazione veloce creavamo superiorità numerica sui braccetti. L'Inter è una squadra che con la palla cerca di addormentare la partita, tanta mobilità. Sono tre mesi che sono qua, abbiamo fatto due partite in Supercoppa, quando siamo arrivati si giocava ogni tre giorni, l'intensità e l'aggressività si allena pure. Noi stiamo cercando di dare queste risposte come in questa partita".