«C'era Maignan a terra e c'era caos e c'erano uomini in difficoltà. I tifosi dell'Udinese hanno fatto un gesto che non avevo mai visto e devo fare i complimenti. Hanno saputo distinguere il calciatore dall'uomo e hanno applaudito in quel momento con il portiere a terra. Si fischiano i calciatori e gli allenatori, ma c'è sicuramente una distinzione con l'uomo. Da 40 anni sono nel calcio e non avevo mai visto una cosa così. Ora Mike è in ospedale e farà gli esami che deve fare, ma è stato un bel gesto». Cosi Sergio Conceiçao su Skysport ha parlato alla fine della gara con l'Udinese in cui il portiere del Milan è rimasto a terra, con un trauma cranico, dopo uno scontro di gioco.

Quando abbiamo avuto anche i giocatori in Nazionale abbiamo lavorato a questo sistema. Poi non potevo cambiare in partita, ma abbiamo lavorato su questo, loro hanno sposato questa idea con palla e senza palla, i terzini più protetti. Ho visto buone sensazioni e ora è una partita vinta, tre punti, pensiamo all'Atalanta, ma ho visto una squadra solida, equilibrata, compatta, come vogliamo noi. Non è solo questione di tempo, ma è stato importante avere qualche momento in più per prepararci in settimana.