A fine marzo la Nazionale italiana sarà chiamata a staccare il pass per il prossimo Mondiale. Ciccio Graziani ha espresso la sua opinione sul gruppo allenato da Gattuso: “La Nazionale mi piace. Credo che Gattuso abbia riportato il senso di appartenenza, mi dà l’impressione che sia un fratello maggiore per i giocatori. Ha coraggio, carattere e personalità. E li trasmette ai propri ragazzi”.

Focus sugli attaccanti

“Ci stiamo rivalutando molto. Abbiamo Kean e Retegui, che hanno fatto benissimo, e Pio Esposito, che sta venendo fuori e ha grande entusiasmo. Deve imparare guardando Lautaro e Thuram, stare insieme a questi grandi attaccanti gli può fare bene. E poi c’è Scamacca, degli attaccanti che abbiamo è quello che mi piace di più”, ha dichiarato Ciccio Graziani a Vivo Azzurro TV in occasione del suo compleanno.