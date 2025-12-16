Simone Tiribocchi, ex attaccante con un lungo trascorso in Serie A e oggi commentatore tecnico per DAZN e allenatore tra i dilettanti, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Sono stato un cinghialone silenzioso. Debuttai in A col Torino A il 9 settembre 2001, contro
Tiribocchi: "Nel 2006 rifiutai l'Inter, ho avuto paura. Moratti stravedeva per me"
Tiribocchi: “Nel 2006 rifiutai l’Inter, ho avuto paura. Moratti stravedeva per me”
L'ex attaccante racconta un retroscena di mercato che lo riguarda, la possibilità di vestire la maglia nerazzurra
il Brescia di Baggio: non ebbi il coraggio di andargli a chiedere la maglia. Fino ai 26-27 anni sono stato così. Gli esami mi mettevano ansia, stress. Per questo rifiutai l'Inter a gennaio 2006".
E infatti disse: «Sono stato un coglione». Conferma?
"Sì. All'Inter serviva una punta per la Coppa Italia. Un paio erano in Coppa d'Africa, altri erano infortunati. Ho avuto paura. E Moratti stravedeva per me. A Campedelli e Percassi diceva: "Voi ne avete uno forte: Tiribocchi". Stesso discorso per il figlio di Galliani. Dopo un Milan-Atalanta a San Siro il magazziniere mi fermò: "Il direttore vuole la tua maglia". "Chi?". "Galliani". Me l'ha ricordato a Monza".
