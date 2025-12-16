Simone Tiribocchi, ex attaccante con un lungo trascorso in Serie A e oggi commentatore tecnico per DAZN e allenatore tra i dilettanti, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Sono stato un cinghialone silenzioso. Debuttai in A col Torino A il 9 settembre 2001, contro

"Sì. All'Inter serviva una punta per la Coppa Italia. Un paio erano in Coppa d'Africa, altri erano infortunati. Ho avuto paura. E Moratti stravedeva per me. A Campedelli e Percassi diceva: "Voi ne avete uno forte: Tiribocchi". Stesso discorso per il figlio di Galliani. Dopo un Milan-Atalanta a San Siro il magazziniere mi fermò: "Il direttore vuole la tua maglia". "Chi?". "Galliani". Me l'ha ricordato a Monza".