FC Inter 1908
Tiribocchi: “Nel 2006 rifiutai l’Inter, ho avuto paura. Moratti stravedeva per me”

Tiribocchi: “Nel 2006 rifiutai l’Inter, ho avuto paura. Moratti stravedeva per me” - immagine 1
L'ex attaccante racconta un retroscena di mercato che lo riguarda, la possibilità di vestire la maglia nerazzurra
Fabio Alampi Redattore 

Simone Tiribocchi, ex attaccante con un lungo trascorso in Serie A e oggi commentatore tecnico per DAZN e allenatore tra i dilettanti, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Sono stato un cinghialone silenzioso. Debuttai in A col Torino A il 9 settembre 2001, contro

il Brescia di Baggio: non ebbi il coraggio di andargli a chiedere la maglia. Fino ai 26-27 anni sono stato così. Gli esami mi mettevano ansia, stress. Per questo rifiutai l'Inter a gennaio 2006".

Tiribocchi: “Nel 2006 rifiutai l’Inter, ho avuto paura. Moratti stravedeva per me”- immagine 2
Getty Images

E infatti disse: «Sono stato un coglione». Conferma?

"Sì. All'Inter serviva una punta per la Coppa Italia. Un paio erano in Coppa d'Africa, altri erano infortunati. Ho avuto paura. E Moratti stravedeva per me. A Campedelli e Percassi diceva: "Voi ne avete uno forte: Tiribocchi". Stesso discorso per il figlio di Galliani. Dopo un Milan-Atalanta a San Siro il magazziniere mi fermò: "Il direttore vuole la tua maglia". "Chi?". "Galliani". Me l'ha ricordato a Monza".

