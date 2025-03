Le parole del tecnico azzurro: "La partita l'abbiamo fatta, non so per quale motivo il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva"

Marco Astori Redattore 16 marzo 2025 (modifica il 16 marzo 2025 | 17:50)

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Venezia. Queste le sue dichiarazioni: "A livello di partita non penso che ci abbiano messo in difficoltà, il Napoli ha fatto la partita su un campo difficile contro una squadra in salute. Chi ha giocato contro di loro ha sempre faticato, quando hai tante occasioni devi fare gol. Le occasioni loro sono nostre disattenzioni, quello che non deve mai accadere è il contropiede che abbiamo preso nel finale. Con quello che è successo alla fine rischi di portare a casa un sconfitta che in questo momento del campionato sarebbe stata diversa rispetto a un pareggio.