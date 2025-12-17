L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni:
Conte: “Vogliamo restare in Arabia fino a lunedì e vincere. Sul Milan e Lukaku…”
Sul momento della squadra—
"È un momento, come ce ne possono essere tanti durante l'anno. A volte sono più positivi, a volte meno. Venivamo da cinque vittorie, ora ne abbiamo perse due di fila. L'importante è continuare a lavorare con serietà, voglia, determinazione ed entusiasmo, che è la cosa migliore. Giochiamo ogni tre giorni, dobbiamo essere bravi a gestire sia le vittorie sia le sconfitte. Passa sempre tutto dal lavoro".
Su Lukaku—
"Non ha neanche qualche minuto nelle gambe, dobbiamo avere pazienza e aspettarlo. Sicuramente è positivo che sia tornato in gruppo per la sua esperienza, per il suo carisma e la sua personalità. Serviranno dei test fisici per capire quando potrà rientrare senza pericoli di ricadute".
Sul format della Supercoppa—
"È una bella esperienza per me e per i ragazzi. È la prima volta che lo provo e ho voglia di viverlo bene, dando tutto e sperando di prolungare il nostro soggiorno in Arabia fino a lunedì".
Sull'avversario—
"Quando incontri squadre con il Milan sai che avrai di fronte grandi calciatori e grandi allenatori. Da parte di tutti c'è voglia di misurarsi e di testare il proprio livello. In più ci giochiamo un trofeo, questa è una spinta emotiva ulteriore. Vincere piace a tutti, noi vogliamo sempre cercare la vittoria, provando a meritarcela sul campo".
