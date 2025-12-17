"Se ho soprannomi? Ne ho tanti a dire il vero, quello con cui mi chiamano più spesso nel calcio è Dumpi, ma ne ho anche altri e mi piacciono tutti. I miei idoli? Dico Vincent Kompany, perché mi piaceva il suo stile di gioco, Maicon, un grandissimo laterale destro, ma anche altri. I miei migliori amici nel calcio sono Cody Gakpo e Steven Bergwijn. Superstizioni prima delle partite? Non direi, forse quella di mettere prima il parastinco sinistro, ma non è una cosa che faccio sempre. Ascolto sempre musica, e questa è la cosa più importante per me. Ascolto la musica del Suriname".