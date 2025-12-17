Intervistato dai canali ufficiali di Epic di Ali Barat, che ufficialmente da ieri ne cura gli interessi, Denzel Dumfries ha raccontato qualche aspetto più intimo di sé fuori dal campo. Ecco le parole del laterale dell'Inter:
news
Dumfries: “Maicon idolo, ecco i miei migliori amici nel calcio. Dovessi descrivermi…”
"Se ho soprannomi? Ne ho tanti a dire il vero, quello con cui mi chiamano più spesso nel calcio è Dumpi, ma ne ho anche altri e mi piacciono tutti. I miei idoli? Dico Vincent Kompany, perché mi piaceva il suo stile di gioco, Maicon, un grandissimo laterale destro, ma anche altri. I miei migliori amici nel calcio sono Cody Gakpo e Steven Bergwijn. Superstizioni prima delle partite? Non direi, forse quella di mettere prima il parastinco sinistro, ma non è una cosa che faccio sempre. Ascolto sempre musica, e questa è la cosa più importante per me. Ascolto la musica del Suriname".
"Se dovessi descrivere il mio gioco con una parola, direi energico, visto che corro molto, faccio molti duelli e corro molto verso l'area avversaria e che mi piace andare in attacco pur essendo un difensore. Se dovessi indicare il giocatore più forte contro cui ho giocato, direi Messi, uno dei più grandi di sempre. Hobby fuori dal calcio? Giocare con i miei bambini".
© RIPRODUZIONE RISERVATA