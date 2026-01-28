Bisseck a InterTV: “Eravamo ben preparati e cattivi. Devo fare meglio in fase offensiva”

Al Signal Iduna Park, gialloneri e nerazzurri si giocano tutto: i ragazzi di Chivu interrompono il filone negativo in Champions League con una vittoria di prestigio che apre qualche recriminazione per i punti persi con Atletico e Liverpool. Questo il commento nel post partita di Bisseck rilasciato ai microfoni di InterTV: "Sapevamo sarebbe stata tosta ma eravamo ben preparati e cattivi, dobbiamo fare meglio in fase offensiva, specialmente io, ma abbiamo fatto una buona gara. Il mister mi da la fiducia anche di andare in attacco, devo fare meglio anche come difensore ma è una cosa buona. Ora campionato e playoff? Quando giochi per un grande club è normale avere tante gare, non ci sono scuse, dobbiamo fare il nostro meglio, fare gol sotto il settore dell'Inter? Bello come sempre"