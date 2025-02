Prossimo rivale del Napoli in campionato è il Como di Cesc Fabregas . L'allenatore, che sfiderà Antonio Conte nella gara che si giocherà domenica alle 12.30 (quando già sarà noto il risultato di Inter-Genoa che si giocherà sabato sera alle 20.45) e si è soffermato- in un'intervista a Skysport - sul collega, suo ex allenatore al Chelsea.

«Antonio è un allenatore incredibile per le squadre che non stanno bene in quel momento. Perché lui spinge tanto, lui arriva con un messaggio che impatta subito su tutti. Mette tutto in ordine. È un vincente e subito la gente capisce molto bene quello che lui vuole e inizia ad alzare il livello. In questo per me lui è fortissimo. Non è un allenatore che parla tantissimo, che un rapporto con la squadra più personale. Lui è tutto un vincere, non direi che si diventi robot, ma ci sono i giocatori e poi l'allenatore e basta», ha detto l'ex giocatore dei Blues.