"Non ho spiegazioni, a volte capita. Kolo Muani tira due volte, fa due gol. Il primo è un golazo, il secondo è un rigore. Abbiamo fatto 16 tiri, 8 in porta, un gol, un palo. Ci manca sempre un pezzettino, è difficile gestire certe situazioni. Si lotta col Milan fino alla fine, con l'Atalanta, la Lazio, la Juve che aveva 8/9 giocatori da 60 mln. Sono qui da 2 anni e mezzo, la gente ci dà tanta energia e non è facile. Il primo tempo di Bologna non mi è piaciuta ma siamo una squadra giovane, questa prestazione dà fiducia, vedo che lavoriamo bene in settimana, però ci manca quel pezzettino. Quando non ti fischiano un rigore a favore, questo non aiuta"