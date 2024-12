Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo l'eliminazione in Coppa Italia, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato così della partita: "No assolutamente non si tratta di delusione per chi ha giocato, c'è delusione per essere usciti: deve portarci arrabbiatura, questo è fuori dubbio. Sapevamo che fare questa scelta poteva portare dei rischi ma dovevamo farla perché tanti giocatori non avevano mai avuto la possibilità in una partita ufficiale. Per un processo di crescita avevi bisogno di testare e dare l'opportunità a tutti quelli che si impegnano e danno l'anima in settimana: anche per merito loro siamo partiti così bene. C'è dispiacere per essere usciti ma c'era la necessità di fare rotazioni.