A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Sporting Lisbona, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Se ho scelto questa formazione si vede che era la migliore, anche perché l'abbiamo preparata neanche in una giornata. Per cambiare situazioni non c'era materialmente il tempo, al momento questa ci dà maggiori garanzie".
Conte: “Formazione? Gara preparata in neanche una giornata. Milinkovic? Non spiego…”
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Sporting Lisbona, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport
"Stiamo rischiando sia Spinazzola che portarci Olivera in panchina. Dovremo lavorare di squadra per far fronte a questa emergenza in difesa. Perché Milinkovic? Non spiego il perché, significa dare un vantaggio agli avversari sulla scelta".
(Sky Sport)
