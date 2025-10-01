FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Zazzaroni: “L’Inter è fortissima, Chivu è intelligente e ha portato serenità. Per ora…”

news

Zazzaroni: “L’Inter è fortissima, Chivu è intelligente e ha portato serenità. Per ora…”

Zazzaroni: “L’Inter è fortissima, Chivu è intelligente e ha portato serenità. Per ora…” - immagine 1
L'Inter batte lo Slavia Praga in maniera piuttosto agevole e sale a quota sei punti (punteggio pieno) nella prima fase di Champions League
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter batte lo Slavia Praga in maniera piuttosto agevole e sale a quota sei punti (punteggio pieno) nella prima fase di Champions League. Questa l'analisi sui nerazzurri di Ivan Zazzaroni ai microfoni di TMW Radio:

Zazzaroni: “L’Inter è fortissima, Chivu è intelligente e ha portato serenità. Per ora…”- immagine 2
Getty Images

E sull'Inter?

—  

"E' fortissima. Non ha venduto nessuno e ha acquistato giocatori. E' migliorata davanti, ha alternative, anche giovani. Chivu ha portato un minimo di serenità. Non ha grande esperienza ma è intelligente. E' uno che sa fare gruppo. Differenze rispetto a prima sono poche adesso. Ci vorrà un po' di tempo".

Zazzaroni: “L’Inter è fortissima, Chivu è intelligente e ha portato serenità. Per ora…”- immagine 3
Getty Images

Più bravo Camarda o Pio Esposito?

—  

"Potenzialmente Pio. Gioca per la squadra, per se stesso, corre, lotta. Camarda è più centravanti".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Grygar: “Chivu il tecnico più emotivo mai conosciuto. Com’era e la sua idea di...
Zielinski: “Mi trovo benissimo con Chivu, è fortissimo. Lavoriamo tanto e ci divertiamo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA