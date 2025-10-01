L'Inter batte lo Slavia Praga in maniera piuttosto agevole e sale a quota sei punti (punteggio pieno) nella prima fase di Champions League. Questa l'analisi sui nerazzurri di Ivan Zazzaroni ai microfoni di TMW Radio:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Zazzaroni: “L’Inter è fortissima, Chivu è intelligente e ha portato serenità. Per ora…”
news
Zazzaroni: “L’Inter è fortissima, Chivu è intelligente e ha portato serenità. Per ora…”
L'Inter batte lo Slavia Praga in maniera piuttosto agevole e sale a quota sei punti (punteggio pieno) nella prima fase di Champions League
E sull'Inter?—
"E' fortissima. Non ha venduto nessuno e ha acquistato giocatori. E' migliorata davanti, ha alternative, anche giovani. Chivu ha portato un minimo di serenità. Non ha grande esperienza ma è intelligente. E' uno che sa fare gruppo. Differenze rispetto a prima sono poche adesso. Ci vorrà un po' di tempo".
Più bravo Camarda o Pio Esposito?—
"Potenzialmente Pio. Gioca per la squadra, per se stesso, corre, lotta. Camarda è più centravanti".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA