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Conte: “Futuro? Continueremo se ci saranno i presupposti. Leggo che le altre…”

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L'allenatore del Napoli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida e per parlare del suo futuro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo il successo per 2-1 contro il Lecce al Maradona, l'allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida, ma non solo.

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Tra i temi trattati anche il suo futuro, che potrebbe essere lontano da Napoli nonostante il contratto pluriennale:

"Ho firmato per tre anni, chiaramente il progetto sarebbe per tre anni. Quando sono arrivato ho detto che quando andrò via ci saranno fondamenta solide, perché il Napoli deve lottare per cose importanti. Dopo lo Scudetto e la Supercoppa speriamo di rigiocare la Champions. Se i tecnici di top club la mettono come obiettivo fondamentale, figuriamoci se non la dobbiamo mettere noi. Ci incontreremo col presidente in modo sereno, come l'anno scorso. Sapete che non lego il mio contratto al Napoli e non devo fare pressioni. Qui mi trovo benissimo, la voglia sarebbe quella di continuare. Se ci saranno i presupposti continueremo senza problemi. Ma io porto aspettative per i media e le altre squadre. La storia dice che devo arrivare o primo o secondo. Leggo che le altre si stanno preparando ai fuochi d'artificio, noi ci stiamo preparando ai fuochi d'artificio sul campo".

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