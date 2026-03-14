"Ho firmato per tre anni, chiaramente il progetto sarebbe per tre anni. Quando sono arrivato ho detto che quando andrò via ci saranno fondamenta solide, perché il Napoli deve lottare per cose importanti. Dopo lo Scudetto e la Supercoppa speriamo di rigiocare la Champions. Se i tecnici di top club la mettono come obiettivo fondamentale, figuriamoci se non la dobbiamo mettere noi. Ci incontreremo col presidente in modo sereno, come l'anno scorso. Sapete che non lego il mio contratto al Napoli e non devo fare pressioni. Qui mi trovo benissimo, la voglia sarebbe quella di continuare. Se ci saranno i presupposti continueremo senza problemi. Ma io porto aspettative per i media e le altre squadre. La storia dice che devo arrivare o primo o secondo. Leggo che le altre si stanno preparando ai fuochi d'artificio, noi ci stiamo preparando ai fuochi d'artificio sul campo".