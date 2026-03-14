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Conte: “Dobbiamo andare in Champions, è importante! Non vado a leggere…”

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L'allenatore del Napoli,è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo della squadra partenopea al Maradona contro il Lecce
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo della squadra partenopea al Maradona contro il Lecce per 2-1, nella sfida valida per la 29esima giornata di Serie A.

"Sono contento di aver raggiunto questo traguardo delle 600 panchine. Non sono uno che guarda le statistiche e non vado a leggere queste cose, preferisco concentrarmi sul lavoro da fare. Scoprire questa media punti è importante e stare davanti a grandi allenatori non può che riempirmi di soddisfazione".

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Sul malore di Banda:

"Stavo preparando la barriera per la punizione. Mi trovo sulla stessa linea e ad un certo punto ho visto che si stava accasciando e mi sono preoccupato quando ho visto che metteva la mano sul petto. Mi sono precipitato sul campo gridando per i soccorsi. Abbiamo vissuto nel tempo altre situazioni simili e non le auguriamo a nessuno. Mi auguro stia bene e stiamo parlando di un ragazzo a modo, auguriamo il meglio a lui e alla famiglia".

Sulla vittoria:

"Durante una partita, ci sono diverse chiavi di lettura. Partiamo da un presupposto: stiamo parlando di recuperi di giocatori che sono stati fuori 4-5 mesi. Non possiamo pensare che possano tornare subito in campo nelle migliori delle condizioni. Oggi siamo partiti con Anguissa titolare insieme a Gilmour e Elmas più avanti. Ho cambiato perché sono giocatori forti ma che devono ritrovarsi e riabituarsi ai ritmi. I ragazzi devono avere fiducia, il bene comune deve essere il Napoli. Ho a che fare con ragazzi seri e preparati: oggi ho fatto delle scelte, ho fatto dei cambi nell'intervallo. McTominay fuori da un mese, De Bruyne da quattro: tutti vogliono giocare ma dobbiamo dosare tutto. Dobbiamo raggiungere la qualificazione in Champions: per noi è importante"

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