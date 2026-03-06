Uno degli argomenti caldi di Serie A di questi giorni è il futuro di Antonio Conte, che secondo alcune voci potrebbe anche lasciare il Napoli al termine della stagione. A tal proposito, dice Daniele Garbo:
Garbo: “Inzaghi al Napoli se Conte va via? Credo che possa avere voglia di…”
Conte può rimanere e prolungare col Napoli?—
"Nella sua carriera Conte è rimasto solo alla Juve per tre anni. Se rimane tre anni a Napoli è un piccolo record, in un ambiente così complicato e con un presidente così ingombrante. Dove andrebbe? Per me c'è un rapporto tale tra Conte e ADL che non si arriverà mai a una rottura totale. ADL vuole onorare l'ultimo anno di contratto, se Conte vorrà andare via, lo lascerà andare. E non ci saranno problemi".
Inzaghi al suo posto come lo vedrebbe?—
"Ha iniziato in maniera trionfale in Arabia, non sta andando così bene ora e, visto il clima politico, potrebbe anche aver voglia di tornare. Non lo so, ma francamente se Conte andrà via credo ad altre soluzioni e non a lui".
