Garbo: “Inzaghi al Napoli se Conte va via? Credo che possa avere voglia di…”

Conte può rimanere e prolungare col Napoli?

"Nella sua carriera Conte è rimasto solo alla Juve per tre anni. Se rimane tre anni a Napoli è un piccolo record, in un ambiente così complicato e con un presidente così ingombrante. Dove andrebbe? Per me c'è un rapporto tale tra Conte e ADL che non si arriverà mai a una rottura totale. ADL vuole onorare l'ultimo anno di contratto, se Conte vorrà andare via, lo lascerà andare. E non ci saranno problemi".