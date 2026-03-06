FC Inter 1908
fcinter1908 news interviste De Paola: “Milan-Inter? Per un campionato vivo, spero vincano i rossoneri”

news

De Paola: “Milan-Inter? Per un campionato vivo, spero vincano i rossoneri”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha fatto alcune considerazioni in vista del derby di domenica tra Milan e Inter
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha fatto alcune considerazioni in vista del derby di domenica tra Milan e Inter:

Cosa dice su Milan-Inter?

"Si può chiudere qui, ma spero che non sia così, per continuare a vedere il campionato con un certo interesse. L'Inter è favorita ma da osservatore spero nel Milan, per vedere un campionato vivo".

(Fonte: TMW Radio)

