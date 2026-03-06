Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha fatto alcune considerazioni in vista del derby di domenica tra Milan e Inter:
De Paola: “Milan-Inter? Per un campionato vivo, spero vincano i rossoneri”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha fatto alcune considerazioni in vista del derby di domenica tra Milan e Inter
Cosa dice su Milan-Inter?
"Si può chiudere qui, ma spero che non sia così, per continuare a vedere il campionato con un certo interesse. L'Inter è favorita ma da osservatore spero nel Milan, per vedere un campionato vivo".
(Fonte: TMW Radio)
