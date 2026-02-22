"Entrambe vogliono dominare la partita, non sono squadre che aspettano e ripartono", dice Conte prima di Atalanta-Napoli

Matteo Pifferi Redattore 22 febbraio - 14:33

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Atalanta-Napoli, Antonio Conte ha parlato così: "Sarà una partita dove ci vorrà tanta energia, sono due squadre che non lesinano energie durante la partita. Entrambe vogliono dominare la partita, non sono squadre che aspettano e ripartono"

L'Atalanta teme il movimento Hojlund-Vergara?

"Ce l'hanno anche loro, Sulemana è un giocatore che, se viene dentro sullo scarico, è devastante. Anche Zalewski e Samardzic, ha detto una cosa pensando a noi, nell'Atalanta ci sono tanti giocatori bravi che fanno questo"

McTominay e De Bruyne?

"Per il discorso dei recuperi dovete parlare con i dottori, McTominay non lo vedo in campo con noi dopo la partita col Genoa, non si è allenato con noi. Dovete parlare con i dottori, ha un'infiammazione al tendine ma non si capisce quando può rientrare. Dovete parlare col reparto medico, non con me, io riferisco quello che mi dicono i dottori. De Bruyne è un discorso a parte, state vedendo quanta fatica sta facendo Lukaku dopo l'infortunio grave, facciamo discorsi che non c'entrano niente. Sono infortuni gravi, devi sperare che non ti accadano altrimenti rischi di perdere giocatori per tutta la stagione, si parla sempre di quando rientreranno ma poi bisogna vedere quando e come rientrano"