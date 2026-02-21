Cesare Prandelli ha parlato in un'intervista a Il Mattino e si è soffermato anche sull'Inter. «Se ha le mani sullo scudetto? Sì, in questo momento Chivu è riuscito a portare entusiasmo ma sa di avere una rosa che dovrà cambiare molto nella prossima stagione. E quindi proverà a ottenere il massimo da loro. Ma la strada in campionato è quella giusta».
Prandelli: “Scudetto Inter? Chivu sa che la prossima stagione cambierà tutto. Bastoni…”
«Figuraccia delle italiane in Europa? Ne usciamo male ma tanto la lezione non la impariamo. Prendiamo la Norvegia, che prima ci ha costretto ai playoff mondiali e ora segna all’Inter tre gol. Nel Bodo Glimt al centro di tutti c’è il ragazzo, il suo modo di vivere e di divertirsi. L’altro giorno Hojlund diceva che la grande differenza tra la serie A e la Premier è il fatto che in Inghilterra si attacca e si difende, avanti e indietro, fino all’ultimo secondo. Noi cosa facciamo? Magari giochiamo con intensità un’ora e poi smettiamo di correre. In serie A basta e avanza per vincere, in Champions ti danno delle lezioni pesantissime. Come è anche successo al Napoli con il Psv e con il Benfica».
A Prandelli è stato chiesto anche della vicenda Bastoni-Kalulu: «Codice etico per la Nazionale? Il mio codice era diverso, non sarebbe stato applicato per questa simulazione. Non mi piace quando si dice “ci vogliono fregare”. Ma dai, il calcio è così, è sempre un tentativo di fregare un altro. Se sei un giudice, il tuo compito è quello di non farti fregare. E devi capirlo. Ma in ogni caso tutti devono darsi una calmata. Anche le panchine».
«Fabregas che tocca Saelemekers) Ma anche qui: sì, ha sbagliato e ha chiesto scusa. Stop. Sa quante volte a me è venuta voglia di prendere per la maglia qualcuno che provava a farmi gol negli ultimi minuti e passava vicino alla panchina? Un errore, ha sbagliato e non lo farà più», ha concluso.
(Fonte: Il Mattino)
