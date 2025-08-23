"C'è sempre da migliorare, abbiamo affrontato la partita col piglio giusto. Abbiamo fatto capire che volevamo dare un'impronta e far vedere che c'è un prosieguo. Mi sto basando sulle certezze dell'anno scorso per poi inserire i nuovi. Stiamo cercando la formula giusta, l'allenatore deve far giocare i migliori senza snaturare la squadra. Potevamo andare più in verticale ma siamo partiti bene, ho visto lo spirito giusto"

"Vedo un campionato molto difficile e interessante, ci saranno 7-8 squadre per vincere lo scudetto, per entrare in Champions, in Europa e in Conference League. Sono tutte squadre forti secondo me, sono tutte attrezzate. Noi, a differenza di tutte quelle che ci sono, non avevano una struttura e stiamo cercando di completarla, l'anno scorso non avevamo una struttura importante a livello di rosa non avendo le Coppe. Stiamo cercando di inserire, non è facile perché quando porti dentro tanti giocatori da realtà diverse serve pazienza per ottenere il massimo. Questo sarà un campionato molto difficile, sono tornati allenatori bravi e vincenti, sono tutti quanti in squadre strutturate"