L'ex attaccante dell'Inter dovrà operarsi dopo l'infortunio subito in amichevole contro l'Olympiakos: il club lavora su un attaccante

19 agosto 2025

Si era capito fin da subito dalle immagini arrivati dall'amichevole contro l'Olympiakos, che il problema poteva essere serio, ma forse nessuno aveva immaginato che Lukaku sarebbe stato costretto ad un'operazione. Per il calciatore un brutto infortunio a pochi giorni dall'inizio del campionato, in un'estate in cui aveva cominciato la preparazione regolarmente, e la prognosi parla di lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Si parla di uno stop di quattro mesi che toglie alla squadra campione d'Italia il suo attaccante principale. Conte avrà bisogno di un altro giocatore là davanti in attesa che il belga torni in campo.

"Dodici giorni, possono essere tanti ma anche pochissimi, considerando il livello (alto) del giocatore che bisogna trovare con caratteristiche che sposino un sistema di gioco rodato e finora vincente", scrive il Corriere della Sera riferendosi al fatto che Manna dovrà tornare sul mercato.

"Lukaku dovrà operarsi per ridurre la lesione, si sottoporrà poi a una riabilitazione mirata, ed è probabile che possa farla in Belgio. Il girone di andata al momento è un vuoto in area di rigore che va colmato. Il Napoli è costretto a valutare l’esclusione del belga dalle liste e si affaccia alle diverse situazioni, provando a non farsi fagocitare dalla fretta: l’idea preferibile sarebbe quella di un prestito, difficile però che in questa fase di mercato si trovi agevolmente la pedina giusta alle migliori condizioni", si legge nello stesso articolo dedicato all'ex attaccante dell'Inter.

I nomi dei sostituti — Si pensa innanzitutto a Hojlund, primo nome sulla lista e anche nel mirino del Milan che per il calciatore ha già una bozza di accordo con lo United di 5 mln per il prestito con diritto di riscatto sui 40 mln. Il Napoli penserebbe ad una formula simile e potrebbe dare al giocatore la possibilità di giocare in CL. Piace Jackson che non ha spazio al Chelsea. Si guarda anche verso Torino alla situazione di Vlahovic con la Juve ma si parla di venti mln di investimento e un ingaggio di 12 mln.

(Fonte: Corriere della Sera)