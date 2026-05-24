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Conte: “A Napoli ho vissuto grandi emozioni. Nostro campionato troppo sottovalutato”
Intervenuto ai microfoni di DAZN, Antonio Conte ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Napoli-Udinese, che con ogni probabilità sarà la sua ultima partita sulla panchina azzurra:
"E' sempre importante ottenere un risultato positivo, che sia l'ultima giornata, la penultima o la terzultima. Bisogna comunque scendere in campo per ottenere l'obiettivo massimo e sarà così anche oggi. Confermo che a Napoli ho vissuto emozioni enormi. Bisogna lavorare a Napoli e stare qui per capire davvero cosa rappresenta questa squadra per l'ambiente. Ambiente forte e passionale e in cui tutto viene esaltato o in cui lavorare può diventare più difficile che in altre piazze. Vincere qui dà grandissime soddisfazioni".
"La prima emozione è quella di sempre, che ho prima di una gara. Penso a ottenere una vittoria ed è la cosa più importante ora. Dobbiamo finire bene il campionato, in cui sono state fatte cose importante, forse troppo sottovalutate. I ragazzi meritano di finire al meglio".
(Fonte: DAZN)
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