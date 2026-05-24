"E' sempre importante ottenere un risultato positivo, che sia l'ultima giornata, la penultima o la terzultima. Bisogna comunque scendere in campo per ottenere l'obiettivo massimo e sarà così anche oggi. Confermo che a Napoli ho vissuto emozioni enormi. Bisogna lavorare a Napoli e stare qui per capire davvero cosa rappresenta questa squadra per l'ambiente. Ambiente forte e passionale e in cui tutto viene esaltato o in cui lavorare può diventare più difficile che in altre piazze. Vincere qui dà grandissime soddisfazioni".