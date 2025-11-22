Intervistato da Libero, l'ex difensore di Inter e Milan Fulvio Collovati ha parlato del derby di domenica sera a San Siro

Andrea Della Sala Redattore 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 23:32)

Collovati, rispetto ai suoi tempi il derby di Milano è cambiato?

«Allora era un derby "stracittadino", tutto italiano. Oggi è difficile trovare un italiano in squadra. Ai miei tempi non dormivi 2-3 giorni prima della partita, dovevi marcare l'avversario e se ti segnava te lo ricordavi anche dopo 40 anni, vedasi Hateley (nel derby del 1984, 2-1 Milan, ndr). Il derby esula da ogni altra partita, anche se forse gli interisti sentivano di più la sfida con la Juventus».

L'Inter ci arriva meglio del Milan?

«Io vedo equilibrio totale. Quest'anno in campionato manca una squadra dominante. Sarà un derby molto tattico: entrambe le squadre attenderanno per ripartire sugli esterni. Al Milan manca un giocatore da 20 gol, mentre l'Inter ha Lautaro e Bonny che possono fare la differenza. La speranza di Allegri è che diventi una partita come contro la Roma: attesa e poi ripartenza».

Sarà una partita a scacchi?

«Il centrocampo sarà decisivo, non vedo l'ora di vedere sfide come Modric-Calhanoglu e Barella-Rabiot. L'Inter deve sfruttare la fascia sinistra, dove con Bartesaghi o Estupiñán il Diavolo è più debole. L'Inter ha Dimarco che può approfittarne, Leão è chiamato a dare una mano. E Chivu mi ha stupito».

Prego?

«La scelta di proseguire il gioco di Inzaghi era quasi scontata, ma mi ha stupito per come ha gestito lo spogliatoio, non era facile dopo una stagione come la scorsa. Allegri invece è una garanzia».

Un pronostico per domani?

«Secondo me sarà un pari. Non intaccherebbe il morale delle squadre e renderebbe ancora più interessante il campionato, con Roma e Napoli in scia».