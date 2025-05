«Dall'inizio ero fiducioso sinceramente, sapevo che questa squadra per quanto dimostrato in questi anni, questo gruppo ha tolto fuori il meglio. Ogni giocatore ha fatto il meglio e l'esperienza è venuta fuori. Puntavo su quello e lo hanno dimostrato. Non sapevo come l'Inter avrebbe fatto, ma speravo ce la facessero. In tutti questi anni hanno fatto un gruppo unico, una sola cosa. Come lo eravamo noi nel 2010. Dimostrazione è arrivata ieri e col Bayern, ma anche negli anni passati e visto quello che è stato fatto finora». Ivan Ramiro Cordoba a Skysport ha parlato della vittoria nerazzurra contro il Barcellona e della conquista della finale di Champions.