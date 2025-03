"Ho scelto l'Inter perché in quel momento il calcio italiano era come un romanzo per qualsiasi giocatore, era il romanticismo. Mi reputo una persona abbastanza romantica perciò mi sono detto 'voglio andare all'Inter perché una squadra con tutte quelle stelle è venuta a cercarmi, è un sogno'". Ivan Cordoba si racconta a "Storie di Serie A" su Radio-TV Serie A, parlando della sua lunga militanza nerazzurra, dal 2000 al 2012, col Triplete come punto più alto. "Non mi sono mai pentito di aver scelto l'Inter perché ero in una grande squadra e mi ero promesso sportivamente di fare qualcosa di importante - racconta l'ex difensore colombiano - Io non volevo passare all'Inter tanto per, dovevo fare la storia. Anche vincere una Coppa Italia, come la prima, per me era il massimo. Per me non c'è mai stato nessun dubbio. Anche se il Real Madrid è arrivato in due occasioni dicendo addirittura: "I soldi non c'entrano niente. Non farti problemi per quello che vorrai, non farti problemi per quello che chiederà l'Inter". L'intermediario mi disse che avrebbe dovuto portarmi al Real , ma io gli ho detto che volevo rimanere all'Inter". (ITALPRESS)