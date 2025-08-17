Dell'ottima partita disputata da Carboni, condita da un gran gol, ha parlato l'ex tecnico Serse Cosmi a Sportmediaset

Dell'ottima partita disputata da Carboni , condita da un gran gol, ha parlato l'ex tecnico Serse Cosmi a Sportmediaset:

Carboni? Il Genoa dà la possibilità agli attaccanti, come è successo in passato. Se hai la giusta forza mentale, il pubblico ti spinge tanto. Sono contento che gli si dia realmente la possibilità. Non facciamoci prendere però dall'eccessivo entusiasmo.