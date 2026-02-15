Serse Cosmi, intervistato da Mediaset, ha commentato così le polemiche del post Inter-Juve. La morale fatta da dirigenti juventini è qualcosa di incredibile, al limite dell’imbarazzo. Cosmi riporta un filo di verità sulla storia della...

Redazione1908 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 15:25)

Serse Cosmi, intervistato da Mediaset, ha commentato così le polemiche del post Inter-Juve. La morale fatta da dirigenti juventini è qualcosa di incredibile, al limite dell'imbarazzo. Cosmi riporta un filo di verità sulla storia della Juve e soprattutto di Giorgio Chiellini:

"Questo è un derby che, in realtà non è un derby della stessa città ma è di tutta l'Italia, quindi c'è tanta attesa, tanto veleno, c'è tanta aspettativa, però devo essere sincero:

non mi sono piaciute nessuna delle parole, né quelle di Chivu da cui mi aspettavo qualcosa di diverso, considerando la sua intelligenza, né quelle di Chiellini che ieri ci viene a dire che questo non è calcio. Con tutto il rispetto, l'ho vissuto quello che non era calcio"