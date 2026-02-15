Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo tra le altre di Roma e Napoli, ha parlato anche del futuro in azzurro di Antonio Conte

"Il Napoli e Conte addio a fine stagione? Presto per dirlo. La stagione del Napoli è stata condizionata da una serie incredibile di infortuni, gli azzurri cercheranno di difendere il piazzamento Champions. L'anno scorso Conte ha vinto lo Scudetto con il Napoli e ha fatto una stagione fantastica".