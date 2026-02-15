Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo tra le altre di Roma e Napoli, ha parlato anche del futuro in azzurro di Antonio Conte:
Perinetti: “Conte addio al Napoli a fine stagione? Presto per dirlo ma credo…”
"Il Napoli e Conte addio a fine stagione? Presto per dirlo. La stagione del Napoli è stata condizionata da una serie incredibile di infortuni, gli azzurri cercheranno di difendere il piazzamento Champions. L'anno scorso Conte ha vinto lo Scudetto con il Napoli e ha fatto una stagione fantastica".
La storia insegna che Conte, spesso, dopo due campionati, va via.—
"Questo sarà da determinare. Credo che intanto Conte sarà sul pezzo per centrare la zona Champions".
(Fonte: TMW)
