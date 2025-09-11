Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato di diversi temi: ecco le sue dichiarazioni

Marco Astori Redattore 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 13:46)

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato di diversi temi. Partendo dalla Nazionale: «Gattuso è l’uomo giusto. Non c’è persona migliore nel dimostrare l’importanza di essere sul pezzo. Ma siamo ancora un pochino ammalati, strano lasciare tanti spazi... I marcatori ci sono ancora, solo che non li abbiamo noi: il migliore è Buongiorno, infortunato. Anche Bastoni e Mancini sono abituati, ma le prestazioni sono un pochino distanti da quelle coi club».

A proposito: Conte riparte dalle sfide con Pioli e Guardiola.

«La Fiorentina è attrezzata per dare fastidio a tutti, in Europa e in Italia. Il City, al momento è giù: meglio affrontarlo subito, appena si scalderà sarà tra le favorite. Il Napoli, da noi, è la squadra che si è migliorata di più: ha uno degli allenatori più forti d’Europa, è strutturata. In Champions il Psg è la squadra più attrezzata: può fare il bis. Solo il Napoli, tra le italiane, può arrivare ai quarti o in semifinale. Le altre faccio fatica a vederle».

«In un certo senso si è rinforzata, ma lotterà più per lo scudetto. Ha giocatori con un anno in più che hanno perso entusiasmo, difficile confermare il cammino degli ultimi tre anni in Europa».

E sabato, in campionato, trova una Juventus rinnovata.

«David un ottimo inserimento, Openda e Zhegrova daranno fastidio a tutte le difese. Squadra solida, ma il rendimento, l’abbiamo visto l’anno scorso, dipende proprio da questo: è successo il finimondo una volta che si è fatto male Bremer, la sfortuna principale di Motta è stata lì».