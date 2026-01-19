Alessandro Costacurta, ex calciatore e ora opinionista, è intervenuto negli studi di Sky Calcio Club per commentare i temi caldi del campionato di Serie A dopo il 21° turno e della Champions League, con la penultima giornata di League Phase in arrivo.
"L'Inter attacca da subito, è spinta da questo attaccante (Lautaro, ndr) che pressa, corre, mena, fa gol... Lautaro è veramente un capitano, secondo me, pazzesco. Sarebbe stato veramente bello giocare con lui per questa dimostrazione di attaccamento alle sorti della squadra. [...] Questo è un movimento pazzesco, l'altro non può intervenire perché li mette davanti alla palla, mette la gamba".
Sull'Inter che parte sempre fortissima:
"Non mi sorprende perché è proprio una strategia. Vogliono prendere per il collo e fargli capire subito che vogliono vincere".
