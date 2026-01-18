FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Di Francesco: “Scudetto? Il Milan può dare fastidio all’Inter per un motivo”

news

Di Francesco: “Scudetto? Il Milan può dare fastidio all’Inter per un motivo”

Di Francesco: “Scudetto? Il Milan può dare fastidio all’Inter per un motivo” - immagine 1
L'allenatore del Lecce ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce: uno stralcio delle sue dichiarazioni
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Di Francesco: “Scudetto? Il Milan può dare fastidio all’Inter per un motivo”- immagine 2
Getty Images

Chi ha visto più forte tra Inter e Milan?

"Ogni partita è una storia a sé, ma sono state due partite simili. Poi ricordiamoci sempre chi sono loro e chi siamo noi. Io penso che stiamo migliorando, alcuni ragazzi, come Siebert e Gandelmann, stanno crescendo molto. Sicuramente, se c'è una squadra che può dare fastidio all'Inter, è il Milan, soprattutto perché non ha le coppe".

Leggi anche
Inter Women, Vilhjalmsdottir: “Vittoria importante per la classifica, felice per la...
Allegri: “Siamo a metà dell’opera, ecco quota Champions e scudetto....

© RIPRODUZIONE RISERVATA