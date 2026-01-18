Di Francesco: “Scudetto? Il Milan può dare fastidio all’Inter per un motivo”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.
Chi ha visto più forte tra Inter e Milan?
"Ogni partita è una storia a sé, ma sono state due partite simili. Poi ricordiamoci sempre chi sono loro e chi siamo noi. Io penso che stiamo migliorando, alcuni ragazzi, come Siebert e Gandelmann, stanno crescendo molto. Sicuramente, se c'è una squadra che può dare fastidio all'Inter, è il Milan, soprattutto perché non ha le coppe".
