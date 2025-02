«Non credo che Bruges, Feyenoord e Psv, la migliore del trio, arriveranno ai quarti. Nel calcio ci sono le categorie, per citare Max Allegri. Ad arrivare in fondo saranno le squadre davvero forti, a partire dal Real Madrid di Carlo Ancelotti, che fino all’altro ieri molti in Spagna avrebbero voluto vedere in corrida al posto del toro, ma che stracciando il City ci ha ricordato qual è il suo posto».

«Fra le sei o sette più forti d’Europa.Il merito è soprattutto di Inzaghi, un grande allenatore, che spesso riceve critiche ingiuste. Nel gestirle è il numero uno. Due anni fa, nella bufera delle polemiche per le sconfitte in campionato, è arrivato in finale. Vuole tornarci, ma non è facile. Questi play-off dimostrano come in Champions inciampare sia un attimo».