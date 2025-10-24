"Ho vissuto una situazione del genere, un cambio radicale e imbarazzo nello spogliatoio", dice Costacurta

"E' abbastanza comune concedere giorni di riposo, ho avuto la fortuna di giocare tante volte giocare in infrasettimanale. Non è una novità di Chivu, ed è una cosa bella poter lasciare dei giorni liberi per i giocatori da passare con i propri cari"

"Ha aggiunto altre cose, non solo ha parlato dei nove nuovi. Dice che ci sono un po' di problemi, aveva già avvertito questi problemi. Ho vissuto una situazione del genere, un cambio radicale quando arrivarono olandesi, francesi e tedeschi tutti insieme, un po' di imbarazzo lo crearono nello spogliatoio.