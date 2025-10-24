Billy Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto per parlare anche della capacità di gestione di Chivu:
Costacurta su Conte: “Vissuto una situazione del genere al Milan: c’era imbarazzo e…”
"E' abbastanza comune concedere giorni di riposo, ho avuto la fortuna di giocare tante volte giocare in infrasettimanale. Non è una novità di Chivu, ed è una cosa bella poter lasciare dei giorni liberi per i giocatori da passare con i propri cari"
Sfogo Conte?
"Ha aggiunto altre cose, non solo ha parlato dei nove nuovi. Dice che ci sono un po' di problemi, aveva già avvertito questi problemi. Ho vissuto una situazione del genere, un cambio radicale quando arrivarono olandesi, francesi e tedeschi tutti insieme, un po' di imbarazzo lo crearono nello spogliatoio.
Quell'anno arrivammo undicesimi, il Napoli non arriverà undicesimo ma sconquassò la serenità del nostro spogliatoio se i nuovi non sono dei soldati. Vedendo un po', questi del Napoli non sono soldati"
