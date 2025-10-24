Allegri: “Due punti buttati? Questa partita ci porterà dei vantaggi. E a fine anno…”

"E' un percorso di crescita, ci sono tanti giocatori nuovi nel Milan che stanno crescendo", dice Allegri a Dazn

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Milan-Pisa, Massimiliano Allegri ha parlato così del match di San Siro:

"Dispiace per il risultato perché volevamo vincere ma questa partita ci porterà dei vantaggi perché l'abbiamo recuperata, ma certi momenti della partita vanno gestiti meglio. Bisogna migliorare, dopo l'1-0 bisogna cercare di fare il raddoppio con più cattiveria. Nel primo tempo eravamo troppo lunghi, una volta che pareggi hai 5 minuti nel finale, non si può prendere contropiede. In quei momenti devi garantire il 2-2, se poi fai il 3-2 va bene ma non devi rischiare, dobbiamo essere più bravi, deve essere uno stimolo per migliorare"

Su Leao e Gimenez

"Leao ha fatto una bella partita, più sta nel vivo del gioco meglio è. Può fare la prima o seconda punta, lui e Gimenez si sono mossi bene. Nel secondo tempo eravamo compatti, il rigore è arrivato su un tiro innocuo. Bisogna lavorare su questo"

Fatica con le neopromosse

"E' un percorso di crescita, ci sono tanti giocatori nuovi nel Milan che stanno crescendo. Sono giocatori con poca esperienza ma bisogna prendere sempre il buono"

Occasione sprecata in vista di Napoli-Inter?

"Quando esci da queste partite sei dispiaciuto per i due punti persi ma questo punto sarà molto importante alla fine dell'anno"