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fcinter1908 news interviste Costacurta: “In Europa ci sono almeno 6-7 squadre più forti dell’Inter”

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Costacurta: “In Europa ci sono almeno 6-7 squadre più forti dell’Inter”

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Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha fatto un'analisi a tutto tondo del difficile momento storico dei rossoneri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Costacurta: “In Europa ci sono almeno 6-7 squadre più forti dell’Inter”- immagine 2

Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha fatto un'analisi a tutto tondo del difficile momento storico dei rossoneri, sottolineando il gap che esiste con le potenze d'Europa, citando così anche l'Inter:

Costacurta: “In Europa ci sono almeno 6-7 squadre più forti dell’Inter”- immagine 3

Ritiene che la distanza con le big possa dunque essere colmata in fretta?

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"Dipende sempre dagli obiettivi. Se è per tornare finalmente in Champions e rimanerci stabilmente allora sì, non manca tanto. Se invece l’obiettivo è tornare a vincere in Italia e in Europa, allora dico che ci vorranno ancora anni. Ci sono almeno sei-sette squadre molto più forti, anche dell’Inter".

(Fonte: Gazzetta dello Sport)

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