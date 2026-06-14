Costacurta: “In Europa ci sono almeno 6-7 squadre più forti dell’Inter”

Ritiene che la distanza con le big possa dunque essere colmata in fretta?

"Dipende sempre dagli obiettivi. Se è per tornare finalmente in Champions e rimanerci stabilmente allora sì, non manca tanto. Se invece l’obiettivo è tornare a vincere in Italia e in Europa, allora dico che ci vorranno ancora anni. Ci sono almeno sei-sette squadre molto più forti, anche dell’Inter".