Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Costacurta: “In Europa ci sono almeno 6-7 squadre più forti dell’Inter”
news
Costacurta: “In Europa ci sono almeno 6-7 squadre più forti dell’Inter”
Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha fatto un'analisi a tutto tondo del difficile momento storico dei rossoneri
Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha fatto un'analisi a tutto tondo del difficile momento storico dei rossoneri, sottolineando il gap che esiste con le potenze d'Europa, citando così anche l'Inter:
Ritiene che la distanza con le big possa dunque essere colmata in fretta?—
"Dipende sempre dagli obiettivi. Se è per tornare finalmente in Champions e rimanerci stabilmente allora sì, non manca tanto. Se invece l’obiettivo è tornare a vincere in Italia e in Europa, allora dico che ci vorranno ancora anni. Ci sono almeno sei-sette squadre molto più forti, anche dell’Inter".
(Fonte: Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA