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Crespo: “Argentina? Alvarez il mio preferito, ma anche Lautaro è un giocatore spettacolare”
Intervistato da AS, Hernan Crespo, ex attaccante dell'Inter, ha parlato anche di Argentina, fra le favorite per la vittoria del Mondiale, e di Lautaro Martinez. Ecco le sue dichiarazioni:
Scaloni ha due, e ora addirittura tre, stelle in lizza per il ruolo di numero 9. Chi sceglierà: Julián o Lautaro? O forse 'Flaco' López, che ha sofferto contro di lui in Brasile?—
Julián e Lautaro sono due attaccanti di élite con una qualità immensa. Il mio preferito al momento è Julián, ma questo non significa che Scaloni non possa optare anche per Lautaro, che è un giocatore spettacolare. Flaco López merita molti elogi per essere arrivato in nazionale e potrebbe essere un'opzione interessante, ma ho piena fiducia che Scaloni saprà sempre cosa è meglio per la squadra, come ha già dimostrato.
Chi sono i tuoi favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo?—
Argentina, Francia e Spagna. Credo che siano un passo avanti in termini di identità e struttura collettiva.
(Fonte: AS)
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