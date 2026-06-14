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fcinter1908 news interviste Crespo: “Argentina? Alvarez il mio preferito, ma anche Lautaro è un giocatore spettacolare”

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Crespo: “Argentina? Alvarez il mio preferito, ma anche Lautaro è un giocatore spettacolare”

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Intervistato da AS, Hernan Crespo, ex attaccante dell'Inter, ha parlato anche di Argentina, fra le favorite per la vittoria del Mondiale, e di Lautaro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da AS, Hernan Crespo, ex attaccante dell'Inter, ha parlato anche di Argentina, fra le favorite per la vittoria del Mondiale, e di Lautaro Martinez. Ecco le sue dichiarazioni:

Crespo: “Argentina? Alvarez il mio preferito, ma anche Lautaro è un giocatore spettacolare”- immagine 2
Dal profilo Instagram di Lautaro Martinez

Scaloni ha due, e ora addirittura tre, stelle in lizza per il ruolo di numero 9. Chi sceglierà: Julián o Lautaro? O forse 'Flaco' López, che ha sofferto contro di lui in Brasile?

—  

Julián e Lautaro sono due attaccanti di élite con una qualità immensa. Il mio preferito al momento è Julián, ma questo non significa che Scaloni non possa optare anche per Lautaro, che è un giocatore spettacolare. Flaco López merita molti elogi per essere arrivato in nazionale e potrebbe essere un'opzione interessante, ma ho piena fiducia che Scaloni saprà sempre cosa è meglio per la squadra, come ha già dimostrato.

Inter Lautaro
Instagram @lautaromartinez

Chi sono i tuoi favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo?

—  

Argentina, Francia e Spagna. Credo che siano un passo avanti in termini di identità e struttura collettiva.

(Fonte: AS)

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