Scaloni ha due, e ora addirittura tre, stelle in lizza per il ruolo di numero 9. Chi sceglierà: Julián o Lautaro? O forse 'Flaco' López, che ha sofferto contro di lui in Brasile?

Julián e Lautaro sono due attaccanti di élite con una qualità immensa. Il mio preferito al momento è Julián, ma questo non significa che Scaloni non possa optare anche per Lautaro, che è un giocatore spettacolare. Flaco López merita molti elogi per essere arrivato in nazionale e potrebbe essere un'opzione interessante, ma ho piena fiducia che Scaloni saprà sempre cosa è meglio per la squadra, come ha già dimostrato.