L'agente Stephane Courbis , lavora molto nel calcio francese, ha parlato a TMW della finale di Champions League tra PSG e Inter : «Sarà una finale molto interessante con squadre che hanno due stili di gioco differenti. Sono squadre molto forti e con due allenatori esperti. Giocatori giovani contro giocatori d'esperienza. Per me, l'Inter è la favorita, ma il Paris Saint-Germain quest'anno sta sorprendendo», ha detto.

«Possibilità per il Pallone d'Oro per Lautaro o Donnarumma se vincessero la finale? Per me? Non hanno nessuna possibilità. Penso che Dembelé sarà il favorito se vincerà la finale. I fratelli Thuram? Due ottimi giocatori che stanno dimostrando il loro potenziale e che possono ancora migliorare. Luis Henrique? Un giocatore interessante, ha fatto un ottimo finale di stagione al Marsiglia. Penso sarebbe un bel colpo per l'Inter», ha aggiunto.