"Avete cercato di uccidermi per 23 anni", ha dichiarato Cristiano Ronaldo, rivolgendosi a una folla di giornalisti riuniti al Dallas Stadium alla vigilia della partita degli ottavi di finale dei Mondiali contro la Spagna.
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CR7 attacca i giornalisti: “Quando smetto? Sarò io a decidere, non voi”
Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, ora in forza all'Al-Nassr in Arabia Saudita, si è scagliato contro le "critiche" dei media, ma ha eluso qualsiasi domanda sulla fine della sua carriera in nazionale.
"Come ho già detto, (smetterò) quando lo deciderò io, non quando lo deciderete voi. Fate sempre la stessa domanda", ha affermato il capitano portoghese in un auditorium gremito al Dallas Stadium di Arlington, in Texas.
"Non voglio attirare l'attenzione su questo, perché è meno importante (della partita contro la Spagna)", ha precisato Ronaldo.
Con 146 gol in 232 presenze (due record nel calcio internazionale maschile), CR7 sta disputando il sesto Mondiale.
Ma il suo posto tra i titolari è oggetto di continue discussioni a causa delle sue prestazioni a volte percepite come al di sotto delle aspettative. "Non sono più il giocatore di una volta", ha ammesso, ma "non sono poi così male, ho segnato tre gol" in questo Mondiale, ha aggiunto. "Quello che ho fatto durante tutta la mia carriera è stato adattarmi continuamente ai tempi che cambiano". Ronaldo si è concentrato maggiormente sulle critiche, che considera ingiuste, e che attribuisce ai media. "Dico persino 'grazie' per gli attacchi che ho subito dopo aver compiuto 40 anni. Le critiche sono ciò che ti fa crescere di più, quindi grazie a voi giornalisti, mi avete fatto crescere ancora di più", ha affermato.
Qual è la cosa più difficile di questo sesto Mondiale? "Parlare con alcuni di voi, quelli a cui non piaccio. Ricordo molto bene alcuni dei vostri volti", ha detto a una sala gremita di giornalisti provenienti da tutto il mondo. "Avete cercato di uccidermi negli ultimi 23 anni, ma avrete capito che non ne valeva la pena, che era una perdita di tempo, eppure avete continuato a provarci ancora e ancora", ha aggiunto. Vincere il Mondiale, una delle poche competizioni che gli mancano ancora, non cambierà il suo modo di vedere la propria carriera. "Non sarò né più né meno Cristiano Ronaldo se vinco la Coppa del Mondo o no. L'età ti dà maturità, esperienza, la capacità di apprezzare la relatività delle cose", ha affermato.
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