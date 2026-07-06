CR7 attacca i giornalisti: “Quando smetto? Sarò io a decidere, non voi”

Ma il suo posto tra i titolari è oggetto di continue discussioni a causa delle sue prestazioni a volte percepite come al di sotto delle aspettative. "Non sono più il giocatore di una volta", ha ammesso, ma "non sono poi così male, ho segnato tre gol" in questo Mondiale, ha aggiunto. "Quello che ho fatto durante tutta la mia carriera è stato adattarmi continuamente ai tempi che cambiano". Ronaldo si è concentrato maggiormente sulle critiche, che considera ingiuste, e che attribuisce ai media. "Dico persino 'grazie' per gli attacchi che ho subito dopo aver compiuto 40 anni. Le critiche sono ciò che ti fa crescere di più, quindi grazie a voi giornalisti, mi avete fatto crescere ancora di più", ha affermato.