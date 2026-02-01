L'Inter vince 2-0 sul campo della Cremonese, decidono i gol di Lautaro Martinez e Piotr Zielinski. Ecco le parole del capitano nerazzurro a Sky Sport dopo il match:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Lautaro: “Padroni della Serie A? Manca tanto, lavorato a testa bassa. A inizio anno si diceva…”
news
Lautaro: “Padroni della Serie A? Manca tanto, lavorato a testa bassa. A inizio anno si diceva…”
L'Inter vince 2-0 sul campo della Cremonese, decidono i gol di Lautaro Martinez e Zielinski: ecco le parole del capitano nerazzurro a Sky
"-1 da Boninsegna e Altobelli raggiunto? Significa felicità, orgoglio, lavoro per questo, per fare contenta tutta questa gente e la mia famiglia. Questo premio lo avevo promesso a mia figlia, è il suo compleanno numero 5, aspetto sia sveglia così posso darle un bacio a casa.
Padroni del campionato? Manca tanto, abbiamo un vantaggio che ci siamo guadagnati con il lavoro, a inizio anno si parlava tanto di noi... Abbiamo abbassato la testa e lavorato come sempre negli ultimi anni, portando l'Inter in alto. Siamo orgogliosi ma consapevoli che manca ancora tanto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA