Zielinski: “Tre punti importanti. Io mi sento bene, cerco sempre di dare il massimo”

Piotr Zielinski arriva a quattro gol stagionali. Una conferma di come il centrocampista polacco sia sempre più dentro il progetto Inter
Con il gol alla Cremonese, Piotr Zielinski arriva a quattro gol stagionali. Una conferma di come il centrocampista polacco sia sempre più dentro il progetto Inter, sempre più importante nella rosa di Chivu.

Queste le sue considerazioni a DAZN dopo la vittoria dello Zini:

"Nella mia migliore stagione ho fatto 8 gol, manca ancora qualcosa. Ma non è importante chi segna, ma che la squadra vinca. Tre punti importanti da portare a Milano. La forza di questa squadra è che la rosa ha grande qualità e tutti cercano occasioni per mostrarle. Io sto bene, sto dando il mio contributo, sempre cercando di dare il massimo. Aspettando i campioni che rientreranno".

