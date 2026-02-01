Con il gol alla Cremonese, Piotr Zielinski arriva a quattro gol stagionali. Una conferma di come il centrocampista polacco sia sempre più dentro il progetto Inter, sempre più importante nella rosa di Chivu.
Queste le sue considerazioni a DAZN dopo la vittoria dello Zini:
"Nella mia migliore stagione ho fatto 8 gol, manca ancora qualcosa. Ma non è importante chi segna, ma che la squadra vinca. Tre punti importanti da portare a Milano. La forza di questa squadra è che la rosa ha grande qualità e tutti cercano occasioni per mostrarle. Io sto bene, sto dando il mio contributo, sempre cercando di dare il massimo. Aspettando i campioni che rientreranno".
(Fonte: DAZN)
